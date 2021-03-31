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Экономика

Закупка ретро-трамваев для нужд Нижнего Новгорода вновь приостановлена

22 апреля 2021 14:15  [205] Экономика

Фото: документация с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Закупка ретро-трамваев для нужд Нижнего Новгорода вновь приостановлена. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, определение поставщика было приостановлено по жалобе.

ООО "ПК Транспортные системы" считает, что конкурсная документация не соответствует действующему законодательству.

В жалобе сказано, что в настоящее время на рынке находится только один товар, удовлетворяющий требования заказчика (вагон базой не более 7460 мм). Эти вагоны производит только АО "Уралмаш".

В этой связи ООО "ПК Транспортные системы" просит УФАС рассмотреть жалобу и признать аукцион недействительным.

Жалоба будет рассмотрена 23 апреля.

Напомним, что данный аукцион проводится мэрией уже во второй раз.

На приобретение трамвайных вагонов в бюджет города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые трамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года.

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Теги:
Аукцион Трамвай
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