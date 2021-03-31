Фото:
Закупка ретро-трамваев для нужд Нижнего Новгорода вновь приостановлена. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.
Согласно опубликованной информации, определение поставщика было приостановлено по жалобе.
ООО "ПК Транспортные системы" считает, что конкурсная документация не соответствует действующему законодательству.
В жалобе сказано, что в настоящее время на рынке находится только один товар, удовлетворяющий требования заказчика (вагон базой не более 7460 мм). Эти вагоны производит только АО "Уралмаш".
В этой связи ООО "ПК Транспортные системы" просит УФАС рассмотреть жалобу и признать аукцион недействительным.
Жалоба будет рассмотрена 23 апреля.
Напомним, что данный аукцион проводится мэрией уже во второй раз.
На приобретение трамвайных вагонов в бюджет города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей.
Ранее сообщалось, что новые трамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+