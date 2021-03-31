Паводковая ситуация в Нижегородской области нормализуется, - МЧС Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Паводковая ситуация в Нижегородской области нормализуется. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков в ходе пресс-конференции 22 апреля 2021 года.

По его словам, 70% паводка уже пройдено.

"Несмотря на то, что подъем воды был значительным, сегодня он находится в зонах. В 8 населенных пунктах (Урень, Ветлуга, с. Кантаурово, р.п. Красные Баки, р.п. Вахтан) еще есть вероятность подтопления, но она не повлечет изменения паводковой обстановки. Надеюсь, что в мае снимем ситуацию с контроля", - сказал он.

На сегодняшний день на контроле ГУ МЧС России по Нижегородской области находится 12 ситуаций в 8 муниципальных образованиях. Речь идет о затоплении шести низководных мостов в Починковском, Кстовском, Сергачском, Борском и Семеновском районах, трех участков дорог в Уренском, Воскресенском и Павловском районах и 67 придомовых территорий в Уренском районе. Также зарегистрирован размыв участка автодороги в Починковском районе.

МЧС прогнозирует возможное затопление еще шести низководных мостов в Борском, Семеновском и Павловском районах, а также четырех участков автодорог в Воскресенском и Володарском районах.