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Общество

Развитие дорожной инфраструктуры планируется в Новинках

23 апреля 2021 15:36  [143] Общество
ЖК Окский берег

ЖК Окский берег

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Развитие дорожной инфраструктуры планируется в Новинках. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалев в ходе заседания комиссии по транспорту и дорожному хозяйству 23 апреля 2021 года.

В частности, он рассказал о проблеме, которая существует в ЖК "Окский берег". Транспортное сообщение с кварталами № 14, 18 сейчас осуществляется по временной дороге из плит, по которой ранее двигалась строительная техника. По завершению строительства жилого комплекса данная дорога должны  демонтировать, а на ее месте построить новую. Однако, из-за банкротства застройщика этого не произошло. В ближайшее время после подтверждения финансирования департамент рассчитывает приступить к разработке проектно-сметной документации для строительства этой дороги.

Кроме того, планируется устройство подходных путей к ж/д платформе "Окский берег". Участок дороги сначала отсыпят асфальтовой крошкой. В последствии будет рассматриваться организация бетонной дороги.

Также в планах полная замена покрытия автомобильной дороги к деревне Кусаковка. На эти работы, по словам Виталия Ковалева, требуется около 3 млн рублей.

Депутаты комиссии отметили еще и другие проблемы населенных пунктов. Так, Николай Сатаев рассказал, что на большинстве дорог Новинковского сельсовета не могут разъехаться даже две машины, многие микрорайоны являются тупиковыми.

Его поддержал Герман Карачевский, обратив внимание, что в направлении Новинок не может курсировать общественный транспорт большой вместимости. 

"Богородское направление сейчас развивается. Люди начинают строиться, в том числе за городом. Мы видим малоэтажное строительство. Город меняет  свою архитектуру. А дорожным полотном надлежащего качества оно не обеспечено. Нужно работать в этом направлении", - резюмировал председатель комиссии Станислав Прокопович.

Напомним, что Новинский сельсовет входит в состав Приокского района Нижнего Новгорода с 1 января 2020 года.

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Теги:
Городская дума Дороги Приокский район
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