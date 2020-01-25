Последние новости рубрики Общество
29 января 2020 13:52  [29] "Транснефть-Верхняя Волга" оборудует птицезащитными устройствами 130 км линий электропередачи в 2020 году
29 января 2020 13:41  [54] "Инициатива Глеба Никитина обязывает глав МСУ привлекать граждан к распределению бюджета", - Александр Суханов
29 января 2020 13:30  [69] Владельцам затопленных участков СНТ "Красный кожевенник" хотят предложить несколько видов компенсаций
29 января 2020 12:45  [228] "Закрепление на законодательном уровне права жителей области на распределение бюджета своевременно", - Иван Носков
29 января 2020 12:35  [138] Нижегородская Дума поддержала переход Новинского сельсовета в состав Приокского района
29 января 2020 12:10  [161] Земельный участок в Советском районе передали центру соцпомощи детям "Журавушка"
29 января 2020 11:56  [232] Дорогу к домам по ул.Касьянова приняли в собственность Нижнего Новгорода
29 января 2020 11:53  [181] Десять клиентов "ТНС энерго НН" получат сертификаты на бесплатное энергопотребление в 2020 году
29 января 2020 11:46  [189] Нижегородские депутаты утвердили передачу еще 19 квартир для детей сирот
29 января 2020 11:43  [216] ВВПК оштрафована на 100 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу услуги "электричка+автобус"
Общество

Нижегородская Дума поддержала переход Новинского сельсовета в состав Приокского района

29 января 2020 12:35  [138] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская Дума поддержала переход Новинского сельсовета в состав Приокского района. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 29 января 2020 года.

За Новинский сельсовет будет отвечать глава администрации Приокского района

В структуре администрации города Нижнего Новгорода создается новый территориальный орган – Новинский сельсовет. Учитывая территориальное расположение, наличие общей границы с Приокским районом, Новинский сельсовет предлагается организационно подчинить главе администрации Приокского района. При этом он формально не включен в состав города, а значит люди сохраняют действующие сейчас льготы. 

Новинки Богородского района было решено включить в территорию Нижнего Новгорода с 1 января 2020 года. В Новинках в настоящее время проживает 11 тысяч жителей. Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода в декабре 2019 года. Ранее сообщалось о других изменениях в связи с присоединением Новинок: медпомощь взрослому населению Новинского сельсовета оказывается в городской поликлинике №1 Приокского района, в том числе структурными подразделениями, расположенными в поселке Новинки, деревне Комарово, деревне Кусаковка. Детскому населению медицинская помощь оказывается в детской городской поликлинике № 1 Приокского района, медицинская помощь женскому населению - консультацией роддома №1 Нижегородского района.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph