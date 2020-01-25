Нижегородская Дума поддержала переход Новинского сельсовета в состав Приокского района Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская Дума поддержала переход Новинского сельсовета в состав Приокского района. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 29 января 2020 года.

За Новинский сельсовет будет отвечать глава администрации Приокского района.

В структуре администрации города Нижнего Новгорода создается новый территориальный орган – Новинский сельсовет. Учитывая территориальное расположение, наличие общей границы с Приокским районом, Новинский сельсовет предлагается организационно подчинить главе администрации Приокского района. При этом он формально не включен в состав города, а значит люди сохраняют действующие сейчас льготы.

Новинки Богородского района было решено включить в территорию Нижнего Новгорода с 1 января 2020 года. В Новинках в настоящее время проживает 11 тысяч жителей. Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода в декабре 2019 года. Ранее сообщалось о других изменениях в связи с присоединением Новинок: медпомощь взрослому населению Новинского сельсовета оказывается в городской поликлинике №1 Приокского района, в том числе структурными подразделениями, расположенными в поселке Новинки, деревне Комарово, деревне Кусаковка. Детскому населению медицинская помощь оказывается в детской городской поликлинике № 1 Приокского района, медицинская помощь женскому населению - консультацией роддома №1 Нижегородского района.