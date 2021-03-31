Рабочие проводят работы по покраске ржавого ограждения на ул. Звездинке Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рабочие проводят работы по покраске ржавого ограждения на ул. Звездинке. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места событий.

Согласно информации, в настоящее время рабочие выполнили около 40% от запланированных работ.

Покраска ограждения началась еще 23 апреля, в пятницу. В выходные дни из-за сильного ливня работы были приостановлены, а в понедельник, 26 апреля рабочие вновь приступили к покраске ограды сквера.

Сначала они убирают ржавчину, затем наносят специальное покрытие, а после этого красят ограждение в черный цвет.

Напомним, что ограда сквера на ул. Звездинка заржавела спустя два месяца после благоустройства территории сквера. По данному факту была организована прокурорская проверка.

При этом нарушения при благоустройстве сквера также были выявлены ранее со стороны администрации города.

По контракту подрядчик должен был завершить работы стоимостью 32,2 млн рублей до 1 сентября.

Первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин, который приехал принимать общественное пространство, обратил внимание на недоделанные бетонные конструкции, пандусы, местами незакрепленные лавочки. Он дал неделю на исправление недочетов.