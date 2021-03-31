Около 6 тысяч IT - специалистов не хватает Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Около 6 тысяч IT - специалистов не хватает Нижегородской области. Об этом сообщила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова на круглом столе 27 апреля.

По ее словам, такие специалисты востребованы практически на всех видах предприятий.

Ольга Петрова также добавила, что в настоящее время Нижегородская область также испытывает дефицит педагогов. Только в одну "Школу 800" требуется 400 учителей, ещё 50 педагогов нужно в новую школу в микрорайоне Щербинки.

В заключение региональный министр добавила, что в Нижегородской области сразу после майских праздников стартует региональная программа подготовки IT-специалистов.

Нижний Новгород развивается как один из крупных центров цифровой индустрии. Здесь открыты филиалы ведущих международных компаний: Intel, Harman-Samsung, Huawei, Five9, Netcracker. Также в Нижнем Новгороде находятся региональные офисы ведущих российских компаний, в том числе "Яндекс", Mail.ru Group, Artezio, Аурига, "КРОК", "Ланит". Всего в регионе работает более 1 тыс. IT-компаний.