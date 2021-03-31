Приглашенные звезды будут выступать на Нижневолжской набережной по субботам с середины июня Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Приглашенные звезды будут выступать на Нижневолжской набережной каждую субботу с 12 июня по 14 августа. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода, 27 апреля 2021 года.

Он рассказал, что в рамках празднования юбилея запланировано проведение музыкального фестиваля "Sunset" и фестиваля фейерверков.

"Идея в том, что все приезжающие к нам в течение всего лета должны прикоснуться к празднику", - пояснил Олег Беркович.

По словам министра, на протяжение десяти суббот в 20:00 на набережной будут выступать нижегородские артисты, в 21:00 - приглашенные звезды, а в 22:00 в небо планируется запускать салюты.

Ранее сообщалось, что это будет происходить в разных локациях города. В фестивале примут участие команды из Нижегородской области и восьми федеральных округов.

Напомним, в Нижнем Новгороде в этом году запланировано более 150 мероприятий, на которых сможет побывать более двух миллионов человек. Кульминацией празднования станет гала-шоу "Легенда о настоящих людях" в акватории Оки и Волги.