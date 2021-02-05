Акватория Волги и Оки может быть использована для проведения гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Акватория Волги и Оки может быть использована для проведения гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью Тине Канделаки в эфире программы "Специальный гость" на телеканале RTVI.

Кульминация празднования запланирована на 21 августа 2021 года.

"Сейчас рассматривается несколько возможных площадок для проведения гала-шоу. Одна из них – стадион "Нижний Новгород", построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года. Другая концепция предполагает использование акватории Волги и Оки. В этом случае главное шоу сможет увидеть большее число нижегородцев и гостей города", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что все праздничные мероприятия разрабатываются с учетом инфраструктурной программы "Город 800".

"В Нижнем Новгороде совершенно фантастический ландшафт. К 800-летию мы планируем реконструировать ключевые прогулочные территории, чтобы и жители, и гости смогли насладиться видами города. Открытие этих площадок тоже станет частью событийной программы празднования 800-летия", - добавил Глеб Никитин.

Он напомнил, что к юбилею в Нижнем Новгороде обновляются парк "Швейцария", Чкаловская лестница, Александровский сад, несколько набережных – Федоровского, Нижневолжская, Гребного калана. Преобразится Нижегородский кремль, а на территории пакгаузов на Стрелке планируется оборудовать концертный зал и организовать выставочное пространство. У собора Александра Невского установят памятник великому полководцу.

Напомним, что подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода разделят на пять блоков. Это: "Реставрация 800", "Среда 800", "Символы 800", событийная программа и спецпроекты (запланированы более 140 мероприятий), а также блок, посвященный реализации таких городских проектов, как "Чистое небо", содержание территорий, энергосервисный контракт.

Ранее сообщалось, что около 3 млрд рублей внебюджетных средств направлено на 800-летие Нижнего Новгорода.