Почаинский бульвар в Нижнем Новгороде благоустроят за внебюджетные средства Общество

Концепция благоустройства Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почаинский бульвар в Нижнем Новгороде благоустроят за внебюджетные средства. Об этом рассказала директор АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию города.

По ее словам нашелся инвестор, которого назовут позднее. Подробности благоустройства также пока неизвестны.

Благоустройство будет осуществляться в несколько этапов. Первый коснется территории от ул. Добролюбова до пересечения с ул. Почаинской. Там появятся детская зона, объекты туристической привлекательности и общественные туалеты.

"Это будет приятный тихий маршрут с видом на Кремль, Почаинский овраг и бывшую территорию Балчуга. Такого маршрута раньше просто не было", - отметила Дарья Шорина.

Ранее АНО "Центр 800" объявила конкурс по выбору подрядчика, который займется благоустройством территории, именуемой бульваром над Почаинским оврагам (от Лыковой дамбы до ул. Почаинской), в рамках проекта Среда800. Однако, конкурс не состоялся.

Напомним, ранее нижегородское проектное бюро "Da" представило концепцию развития бульвара над Почаинским оврагам. Разработчики хотят предложить нижегородцам и гостям города "поиграть в историю" на бульваре. Прогулочный променад тематически будет разделен на три части: "Балчуг" над местом, где раньше был ветошный рынок; "Легенды Нижнего" – активная зона исследования старого города, связывающая улицы Ильинскую и Почаинскую; "Видовой балкон" - спуск на ул. Рождественскую около храма Казанской иконы Божией Матери. В перспективе этот променад можно будет использовать для проведения квестов, в том числе виртуальных.

Ранее сообщалось, что другой инвестор (АО "ОМК") безвозмездно выделит 300 млн рублей на благоустройство Нижегородской ярмарки.