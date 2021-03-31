Финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Финал конкурса в 2020 году Фото: организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Финал второго сезона всероссийского конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства" пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции ТАСС 28 апреля 2021 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве.

"Я очень рад сообщить, что финал конкурса будет проходить с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде. Это место выбрано не случайно. В этом году Нижний Новгород отмечает свое 800-летие. Мы очень благодарны Глебу Сергеевичу и Юрию Владимировичу за возможность быть причастными к большому событию", - сказал Алексей Комиссаров.



Заключительный этап конкурса соберет 200 участников. В финале они будут решать региональные кейсы, проходить комплексную оценку деловых и личностных качеств, презентовать свои проекты, а также участвовать в образовательных мероприятиях. Победители получат возможность работать с наставниками из числа известных представителей сферы гостеприимства, а также претендовать на гранты от Ростуризма.

Глеб Никитин заявил, что финал "Мастера гостеприимства" - особое мероприятие для Нижнего Новгорода.

"Все, что мы делаем к 800-летию сейчас - это не разовое мероприятие, призванное показать, как мы умеем праздновать. Это некий импульс для развития города на будущее. Первое неиспользованная возможность в развитии Нижнего Новгорода - недостаточно использованный туристический потенциал. Центр города был недостаточно развит, чтобы принимать гостей со всех точек зрения. Это и благоустройство, инфраструктура для людей с ограниченными возможностями, другая инфраструктура. Сейчас мы делаем огромные вложения, чтобы он стал центром притяжения европейского туристического уровня", - сказал он.

Губернатор отметил, что сейчас интерес к городу многократно вырос, в том числе благодаря труду людей, которые работают в индустрии гостеприимства.

Юрий Шалабаев добавил, что у Нижнего Новгорода есть опыт организации крупных международных мероприятий, в том числе Чемпионата мира по футболу-2018.

"Несмотря на пандемию мы все - и администрация, и правительство и представители сферы госеприимства готовились к проведению праздника. Есть что показать, чем поделиться. И, безусловно, будем использовать передовой опыт других регионов в нашем городе", - сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, сейчас проходят региональные полуфиналы конкурса. Их всего шесть (в Петропавловске-Камчатском, Перми, Краснодаре, Калуге, Мурманске, Тюмени).

Ранее сообщалось, что три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства" по итогам полуфинала, который проходил в Мурманске 9-10 апреля. Мария Жеденова и Екатерина Савенкова прошли по проектному треку. Эксперты высоко оценили предложенные ими идеи. Еще одна нижегородка Елена Богомолова стала победителем по результатам оценки компетенций.

Напомним, в прошлом году финал проходил в Москве. Нижегородец Павел Шестаков стал одним из 45 победителей. Он представил проект развития туристического маршрута "Окская тропа".

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства.