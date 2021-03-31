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Бизнес

"Сбербанк лизинг" окажет услуги по аренде ретро-трамваев для Нижнего Новгорода

29 апреля 2021 09:19  [72] Бизнес

Фото: документация с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

АО "Сбербанк лизинг" окажет услуги по аренде ретро-трамваев для Нижнего Новгорода. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документам, определение поставщика услуг состоялось накануне - 28 апреля.

На аукцион была подана только одна заявка - от АО "Сбербанк лизинг". Комиссия признала эту заявку соответствующей всем требованиям и в связи с этим с компанией будет заключен контракт на оказание услуг по финансовой аренде 11 единиц трамвайных вагонов для нужд Нижнего Новгорода.

Цена контракта осталась неизменной и составит 945,9 млн рублей. Источник финансирования - средства бюджета города на 2022-2026 годы.

По условиям договора, компания приобретет трамваи самостоятельно, после чего передаст их Нижнему Новгороду во временное владение и пользование до 25 декабря 2026 года. После этого администрация Нижнего Новгорода планирует их выкупить.

Напомним, что данный конкурс проводился во второй раз. И на него поступала жалоба, которая позже была отозвана.

Ранее сообщалось, что новые трамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года. Они будут выглядеть, как привычные классические, но с современным оснащением. Вагоны будут использовать на маршрутах в исторической части города.

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Теги:
Аукцион Трамвай
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