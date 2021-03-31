Жалоба на закупку ретро-трамваев в Нижнем Новгороде отозвана Экономика

документация с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жалоба на закупку ретро-трамваев в Нижнем Новгороде отозвана. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, 22 апреля ООО "ПК Транспортные системы" отозвало свою жалобу по закупке ретро-трамваев.

Напомним, что ранее компания подала жалобу в УФАС по региону.

В частности, представители компании заявляли, что в настоящее время на рынке находится только один товар, удовлетворяющий требования заказчика (вагон базой не более 7460 мм). Эти вагоны производит только АО "Уралмаш". Компания просила признать аукцион недействительным.

Между тем, данный аукцион проводится мэрией уже во второй раз.

На приобретение трамвайных вагонов в бюджет города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые трамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года.