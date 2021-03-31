"Красное Сормово" спустило на воду седьмой из девяти сухогрузов для компании из Ростова-на-Дону Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) спустил на воду седьмой из девяти предусмотренных контрактом сухогрузов проекта RSD59 для судоходной компании ООО "Альфа" из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской судоверфи.

Сухогруз получил название "Альфа Гелиос". После спуска его будут достраивать на воде, затем отправят на ходовые испытания, после чего судно передадут заказчику. "Альфа Гелиос" будет приписан к порту Таганрога.

Следующих двух сухогрузов для компании "Альфа" состоится в мае и июне этого года.

Напомним, что "Альфа" планирует заключить новые контракты на строительство еще нескольких сухогрузов проекта RSD59.

Строительство нынешних девяти сухогрузов осуществляется по опционному контракту с "Государственной транспортной лизинговой компанией". Опцион на заключение договоров по строительству 20 сухогрузов проекта RSD59 стороны подписали в середине сентября 2019 года. В конце декабря в рамках этого опциона было заключено соглашение на строительство первых девяти сухогрузов для ООО "Альфа".

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Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота.

Теплоход проекта RSD59 – самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".