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"Красное Сормово" спустило на воду пятый из девяти сухогрузов для компании из Ростова-на-Дону

12 февраля 2021 15:54  [2] Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) спустил на воду пятый из девяти предусмотренных контрактом сухогрузов проекта RSD59 для судоходной компании ООО "Альфа" из Ростова-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской судоверфи.
Сухогруз получил название "Леонид Пестриков".

После спуска сухогруз будет достраиваться на воде, а весной 2021 года пройдет ходовые испытания. Затем судно передадут заказчику. «Леонид Пестриков» будет приписан к порту Таганрога. Сухогруз планируется отправить в первый рейс в Италию для перевозки зерна в июне этого года.

ООО "Альфа" уже эксплуатирует два сухогруза, которые были построены на "Красном Сормове". По словам представителя заказчика, компания планирует заключить новые контракты на строительство нескольких сухогрузов проекта RSD59.

Напомним, что строительство этих девяти сухогрузов осуществляется по опционному контракту с "Государственной транспортной лизинговой компанией". Опцион на заключение договоров по строительству 20 сухогрузов проекта RSD59 стороны подписали в середине сентября 2019 года. В конце декабря в рамках этого опциона было заключено соглашение на строительство первых девяти сухогрузов для ООО "Альфа".

СПРАВКА:
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота.

Теплоход проекта RSD59 – самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".

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Теги:
Красное Сормово Судостроение
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