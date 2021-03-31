Поезд "Волга" отправится из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург с новыми вагонами Общество

Фото: Сергей Бишлетов

Горьковский филиал АО "Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК" – дочернее общество ОАО "РЖД") получило новые инновационные вагоны (двухвагонные сцепы), повышающие комфорт и безопасность в пути следования. Вагоны будут использованы для формирования фирменного поезда № 59/60 "Волга" сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург.

Для представителей нижегородских СМИ Горьковская железная дорога (филиал ОАО "РЖД") 30 апреля 2021 года организовала экскурсию по новому составу.

Всего в новом поезде 11 вагонов, общая вместимость состава около 500 человек. Вагоны большие, красно-серого цвета, с фирменной символикой РЖД. Герметичные переходы удобны при перемещении из одного вагона в другой.

Инженеры предусмотрели новые планировочные решения: теперь в составе организованы дополнительные зоны общего пользования. Для удобства пассажиров предусмотрена специальная сервисная зона, оборудованная аппаратами для продажи напитков и закусок: здесь есть кофемашины и вендинговые автоматы, а также специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды.

Фото - Сергей Бишлетов

Изменилось и пространство купе: оно стало максимально органичным и приспособленным под нужды пассажира в пути.

В купе предусмотрен столик-трансформер, который высвобождает дополнительное пространство для раскладывания кроватей. Комфорт в дороге обеспечат солнцезащитные и светонепроницаемые шторы. У каждого места есть USB или стандартная розетка, также в купе установлены индивидуальные сейфы и светильники.

Фото - Сергей Бишлетов

Кроме того, у пассажиров есть возможность самостоятельного регулирования температуры в купе.

Фото - Александр Воложанин

Каждый вагон оборудован душевой кабиной, туалетные комнаты оснащены сенсорными экранами для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилками для рук. Не забыли и о родителях с детьми: в одной из комнат установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.

Фото - Сергей Бишлетов

Одной из важных технических характеристик современных вагонов является система очистки и обеззараживания воздуха за счет ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона, и пассажиры с ними не контактируют. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи. С помощью ультрафиолета в новых вагонах очищается и вода.

Заместитель начальника Горьковского филиала АО "ФПК" по сервису Павел Поярков рассказал, что компания на постоянной основе занимается обновлением подвижного состава на самых популярных маршрутах.

"Сегодня получены новые вагоны для поезда №№59-60 Нижний Новгород - Санкт-Петербург. Это инновационный состав с высоким качеством обслуживания и комфорта. Инновационная технология, которая здесь реализована, позволяет высвободить дополнительное пространство для новых сервисов для пассажиров. В Горьковском филиале ФПК этот состав первый. Планируется, что и на других направлениях будем привлекать новые составы", - подчеркнул он.

Современная система видеонаблюдения обеспечит безопасность пассажиров. Ценообразование на данном составе будет прежним, отмечают в АО "ФПК".

Немаловажно, что в новом поезде предусмотрено большое купе для маломобильных пассажиров, в котором есть все необходимое для комфортной поездки.

Фото - Александр Воложанин

В случае экстренных ситуаций из вагона нового состава предусмотрена быстрая эвакуация с помощью надувного трапа, через окно.

Фото - Александр Воложанин

Ожидается, что в первый рейс из Нижнего Новгорода состав отправится 8 мая в составе поезда № 59/60 "Волга" сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург.