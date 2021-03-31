Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
30 апреля 2021 19:27  [799] Поезд "Волга" отправится из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург с новыми вагонами
30 апреля 2021 18:11  [92] Почти 700 проектов конкурса "Вам решать!" признаны победителями
30 апреля 2021 17:53  [134] Евгений Люлин оценил готовность стадиона "Химик" в Дзержинске к чемпионату
30 апреля 2021 17:44  [90] НРО "ЕР" инициирует ознакомление сотрудников общественного транспорта с запретом высадки детей
30 апреля 2021 17:32  [105] Дорогу из Чкаловска к ЦКБ отремонтируют по нацпроекту
30 апреля 2021 17:14  [118] Нижегородский круизный кластер "Ока - Волга" может получить средства федерации в 2022 году
30 апреля 2021 16:39  [133] Депутат ЗС НО Ирина Гончарова участвовала в церемонии вручения знамен школам
30 апреля 2021 15:51  [293] Реставрация трещин Кремлевской стены у Чкаловской лестницы завершится к июлю
30 апреля 2021 15:46  [136] Нижегородский водоканал открыл главный фонтан на площади Минина и Пожарского
30 апреля 2021 15:22  [109] "Пожарные оберегают людей от беды, проявляя отвагу и доблесть", - Глеб Никитин
Общество

Поезд "Волга" отправится из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург с новыми вагонами

30 апреля 2021 19:27  [799] Общество

Фото: Сергей Бишлетов

Горьковский филиал АО "Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК" – дочернее общество ОАО "РЖД") получило новые инновационные вагоны (двухвагонные сцепы), повышающие комфорт и безопасность в пути следования. Вагоны будут использованы для формирования фирменного поезда № 59/60 "Волга" сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург.

Для представителей нижегородских СМИ Горьковская железная дорога (филиал ОАО "РЖД") 30 апреля 2021 года организовала экскурсию по новому составу.

Всего в новом поезде 11 вагонов, общая вместимость состава около 500 человек. Вагоны большие, красно-серого цвета, с фирменной символикой РЖД. Герметичные переходы удобны при перемещении из одного вагона в другой.

Инженеры предусмотрели новые планировочные решения: теперь в составе организованы дополнительные зоны общего пользования. Для удобства пассажиров предусмотрена специальная сервисная зона, оборудованная аппаратами для продажи напитков и закусок: здесь есть кофемашины и вендинговые автоматы, а также специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды.

Фото - Сергей Бишлетов

Изменилось и пространство купе: оно стало максимально органичным и приспособленным под нужды пассажира в пути.

В купе предусмотрен столик-трансформер, который высвобождает дополнительное пространство для раскладывания кроватей. Комфорт в дороге обеспечат солнцезащитные и светонепроницаемые шторы. У каждого места есть USB или стандартная розетка, также в купе установлены индивидуальные сейфы и светильники.

 

Фото - Сергей Бишлетов

Кроме того, у пассажиров есть возможность самостоятельного регулирования температуры в купе.

Фото - Александр Воложанин

Каждый вагон оборудован душевой кабиной, туалетные комнаты оснащены сенсорными экранами для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилками для рук. Не забыли и о родителях с детьми: в одной из комнат установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.

Фото - Сергей Бишлетов

Одной из важных технических характеристик современных вагонов является система очистки и обеззараживания воздуха за счет ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона, и пассажиры с ними не контактируют. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи. С помощью ультрафиолета в новых вагонах очищается и вода.

Заместитель начальника Горьковского филиала АО "ФПК" по сервису Павел Поярков рассказал, что компания на постоянной основе занимается обновлением подвижного состава на самых популярных маршрутах.

"Сегодня получены новые вагоны для поезда №№59-60 Нижний Новгород - Санкт-Петербург. Это инновационный состав с высоким качеством обслуживания и комфорта. Инновационная технология, которая здесь реализована, позволяет высвободить дополнительное пространство для новых сервисов для пассажиров. В Горьковском филиале ФПК этот состав первый. Планируется, что и на других направлениях будем привлекать новые составы", - подчеркнул он.

Современная система видеонаблюдения обеспечит безопасность пассажиров. Ценообразование на данном составе будет прежним, отмечают в АО "ФПК".

Немаловажно, что в новом поезде предусмотрено большое купе для маломобильных пассажиров, в котором есть все необходимое для комфортной поездки.

Фото - Александр Воложанин

В случае экстренных ситуаций из вагона нового состава предусмотрена быстрая эвакуация с помощью надувного трапа, через окно.

Фото - Александр Воложанин

Ожидается, что в первый рейс из Нижнего Новгорода состав отправится 8 мая в составе поезда № 59/60 "Волга" сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД поезд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph