Прокуратура выясняет обстоятельства гибели ребенка в детском саду Вачи Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Ребенок погиб от внутреннего кровотечения в детском саду Вачского района Нижегородской области.

По информации региональной прокуратуры, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, девочка умерла 21 апреля 2021 года.

"Прокуратурой Вачского района Нижегородской области взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели ребёнка от внутреннего кровотечения в детском саду", - сообщили в прокуратуре.

Пользователи соцсетей рассказывают, что малышке было всего три года. До произошедшего она находилась на больничном, и день трагедии стал для нее первым днем прихода в детсад после двухнедельного отсутствия.

В детском саду днем девочка почувствовала себя плохо - у нее началась рвота кровью. Ребенка на скорой помощи доставили в местную ЦРБ, однако врачи не смогли ее спасти.

После возбуждения уголовного дела по данному факту, прокуратура взяла расследование на контроль.