Медики озвучили последние данные о смертности от коронавируса в Нижегородской области Общество

Медики озвучили последние данные о смертности от коронавируса в Нижегородской области. Только за последние сутки в регионе от коронавируснй инфекции скончались 15 нижегородцев.

Как на портале стопкоронавирус.рф, по данным на 4 мая в регионе выявлено 113 новых случаев COVID-19, таким образом общее число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 114 542 человека.

Дзержинск и Бор по-прежнему являются территориями с наиболее высоким количеством заболевшим.

Напомним, что по данным на 3 мае в регионе выявлено еще 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На 3 мая общее число подтвержденных случаев COVID-19 в области — 114 429. 109 830 жителей выздоровели, в том числе за минувшие сутки 179 человек. От недуга скончались 3 221 человек, в том числе 14 человек за прошедшие сутки.

Напомним, что очередные изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес 29 апреля.