Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
04 мая 2021 14:19  [33] Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде из-за репетиции парада Победы
04 мая 2021 13:50  [80] Около 850 млн рублей направят на ремонт девяти участков дорог в Борском районе
04 мая 2021 13:39  [86] Медики озвучили последние данные о смертности от коронавируса в Нижегородской области
04 мая 2021 13:31  [62] "Антинаркотический Event" прошёл в Нижнем Новгороде
04 мая 2021 10:42  [148] Абоненты МегаФона в Приволжье потратили 3 тысячи Тбайт интернет-трафика на мобильные игры с начала года
04 мая 2021 10:26  [122] Субботник в рамках "Ландшафтного фестиваля" пройдет в Нижнем Новгороде
04 мая 2021 10:11  [126] Владимир Путин поручил реализовать социальные инициативы "Единой России"
04 мая 2021 10:09  [123] Выставка "Границы неПонимания" откроется в Доме Сироткина Нижнего Новгорода
03 мая 2021 20:01  [549] Студенты, путешествующие по России, смогут проживать в кампусах любых вузов
03 мая 2021 19:17  [796] Семьи с детьми до 18 лет в августе получат от государства по 10 тысяч рублей
Общество

Медики озвучили последние данные о смертности от коронавируса в Нижегородской области

04 мая 2021 13:39  [86] Общество

Медики озвучили последние данные о смертности от коронавируса в Нижегородской области. Только за последние сутки в регионе от коронавируснй инфекции скончались 15 нижегородцев.

Как на портале стопкоронавирус.рф, по данным на 4 мая в регионе выявлено 113 новых случаев COVID-19, таким образом общее число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 114 542 человека.

Дзержинск и Бор по-прежнему являются территориями с наиболее высоким количеством заболевшим.

Напомним, что по данным на 3 мае в регионе выявлено еще 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На 3 мая общее число подтвержденных случаев COVID-19 в области — 114 429. 109 830 жителей выздоровели, в том числе за минувшие сутки 179 человек. От недуга скончались 3 221 человек, в том числе 14 человек за прошедшие сутки.

Напомним, что очередные изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес 29 апреля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph