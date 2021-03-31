Обнародовано число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 8 мая

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Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 112 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 8 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 107 новых заразившихся. 

На сегодняшний день в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 114 983 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1237 (вчера - 1 244).

Однако, уже вылечились 110 459 нижегородцев вылечились от COVID-19, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 103 человека. 16 человек умерло, увеличив число случаев с летальным исходом до 3 287.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

Ранее сообщалось, что в регион поступило более 396 тысяч доз вакцины. Сейчас уже привито более 289,5 тысяч человек, из них более 204 тысяч получили две аппликации вакцины. 

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Теги:
Здравоохранение Инфекция Коронавирус
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