Более 50 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Нижегородскую область Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 50 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник-V" поступило в Нижегородскую область. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, вакцина будет распределена по медорганизациям и уже завтра доставлена в вакцинальные пункты. Всего в регион поступило более 396 тысяч доз вакцины. На сегодняшний день привито более 289,5 тысяч человек, из них более 204 тысяч получили две аппликации вакцины.

Сейчас в Нижегородской области открыто 139 вакцинальных пунктов в 78 медицинских организациях, из них 24 передвижных пункта.

"Только вакцинация и массовый коллективный иммунитет позволит нам переломить ситуацию с коронавирусом, не допустить третьей волны и без значительных ограничений провести 800-летие Нижнего Новгорода в августе 2021 года. Мы создали все возможности для быстрой и удобной вакцинации, регион полностью обеспечен вакциной. Призываю всех нижегородцев найти время и привиться в ближайшее время", - отметил министр здравоохранения, заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В региональном Минздраве напомнили, что вакцинация от COVID-19 проводится и в праздничные дни.

Напомним также, что массовая вакцинация в Нижегородской области стартовала 18 января. В регионе открыто более 120 вакцинальных пунктов. В том числе пункты вакцинации от коронавируса уже работают в ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо", ТРК "Индиго" и ТРК "Фантастика" . Кроме того, пункт вакцинации работает в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького. Нижегородцы также могут привиться от COVID-19 во возобновивших работу "Поездах здоровья".

Отметим, что сейчас создана специальная карта пунктов вакцинации, где можно найти ближайший к дому.