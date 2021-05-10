"Теплоэнерго" переходит на летний гидравлический режим Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" переходит на летний гидравлический режим. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, "Теплоэнерго" переводит котельные и теплосетевой комплекс на летний гидравлический режим. Источники теплоснабжения будут работать только на обеспечение потребителей горячей водой.

Отопительный сезон, несмотря на то, что средние температуры наружного воздуха в зимние месяцы были в 4,5 раза ниже, чем в предыдущем отопительном сезоне, и вся система теплоснабжения работала на максимальных параметрах, прошел штатно, без серьезных сбоев в работе.

"Благодаря тому, что за последние два года мы переложили свыше 230 км трубопроводов, эту аномально холодную зиму мы прошли достойно", - заявил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Так, количество повреждений на тепловых сетях предприятия сократилось почти на 10% в сравнении с годом ранее. Существенно снизилась аварийность на магистралях, от которых запитано большое количество домов, учреждений и предприятий.

Илья Халтурин отметил, что АО "Теплоэнерго" намерено сохранить темпы обновления тепловых сетей, и в 2021 году предприятие также переложит не менее 100 км трубопроводов в своей зоне ответственности. На сегодняшний день более 13 км уже заменено. Также будет выполняться ремонт оборудования, зданий и сооружений.