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Леонид Агутин и другие известные артисты выступят в Нижнем Новгороде на фестивале фейерверков. Об этом министр культуры Нижегородской области Олег Беркович заявил во время трансляции из онлайн-студии фестиваля "Российская студенческая весна".
По его словам, эти выступления пройдут в рамках мероприятий к 800-летию города.
"Каждую субботу выступают различные исполнители — от Хора Турецкого до Агутина. Большие такие звезды", — сообщил Олег Беркович.
Планируется, что с 20.00 будут выступать нижегородские артисты, в 21:00 - приглашенные звёзды, а заканчиваться мероприятие будет салютом.
Напомним, что фестиваль фейерверков будет проходить в Нижнем Новгороде с 12 июня по 14 августа.
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