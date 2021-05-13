Леонид Агутин и другие известные артисты выступят в Нижнем Новгороде на фестивале фейерверков Культура и отдых

Фото: сайт музыканта

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Леонид Агутин и другие известные артисты выступят в Нижнем Новгороде на фестивале фейерверков. Об этом министр культуры Нижегородской области Олег Беркович заявил во время трансляции из онлайн-студии фестиваля "Российская студенческая весна".

По его словам, эти выступления пройдут в рамках мероприятий к 800-летию города.

"Каждую субботу выступают различные исполнители — от Хора Турецкого до Агутина. Большие такие звезды", — сообщил Олег Беркович.

Планируется, что с 20.00 будут выступать нижегородские артисты, в 21:00 - приглашенные звёзды, а заканчиваться мероприятие будет салютом.

Напомним, что фестиваль фейерверков будет проходить в Нижнем Новгороде с 12 июня по 14 августа.