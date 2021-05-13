Ливни, град и сильный ветер прогнозируются в регионе 16 мая Общество

Ливни, град и сильный ветер прогнозируются в регионе 16 мая

Ливни, град и сильный ветер прогнозируются в регионе 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, непогода начнётся уже в ближайшие 1-3 часа 16 мая с сохранением до конца дня и в ночь на 17 мая. В частности, ожидаются грозы, ливни и град. Отдельные порывы южного ветра могут достигать 13-18 м/с.

Ранее сообщалось, в Нижнем Новгороде устраняют последствия вчерашнего штормового ветра. Повалено 79 деревьев, зарегистрировано три обрыва линии электропередач, в результате без электроснабжения оставались 33 многоквартирных дома па территории Ленинского района и 1,028 тыс. частных домов в Автозаводском.

Напомним, более 21 тыс. человек в 84 населённых пунктах Нижегородской области остались без электроэнергии из-за урагана 15 мая. В отдельных районах наблюдались грозы, местами ливни, град, порывы ветра до 18-23 м/с.

Губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову организовать мониторинг ситуации.