Глеб Никитин взял на контроль вопросы, озвученные на конференции совета МСУ Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин взял на контроль вопросы, озвученные в ходе конференции регионального совета МСУ. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Конференция ассоциации "Совет муниципальных образований Нижегородской области" прошла в Арзамасском районе.

"Совет муниципальных образований региона проделал большую работу по сбору информации и анализу наиболее острых проблем местного самоуправления. Выработаны и конкретные предложения, которые обязательно будут дополнительно проработаны совместно с правительством региона. Важно, что в этих вопросах органы МСУ опираются на конкретные обращения и запросы жителей", - сказал Глеб Никитин.

В ходе конференции председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Нижегородской области", мэр Арзамаса Александр Щелоков представил доклад, в котором обозначил актуальные проблемы работы муниципалитетов.

"Ряд вопросов требует совместной работы правительства региона и органов МСУ. Это тема наполнения региональной программы капитального ремонта образовательных организаций, ситуация с нарушением графика вывоза мусора после субботников в ряде районов Нижегородской области, ремонта муниципальных дорог", - пояснил глава Арзамаса.

Одна из актуальных проблем - содержание контейнерных площадок.

"Считаем необходимым введение единой ответственности за содержание контейнерных площадок. Сейчас она разделена между региональным оператором и муниципалитетом. Предлагаем рассмотреть этот вопрос в рамках комиссии Государственного совета по направлению "Экология и природные ресурсы". Особо для нас важно, что по большинству вопросов имеется конкретика и поддержка, понятны сроки и задачи. Фактически начали планировать конкретные шаги на 2022 год. Все сказанное в четырехчасовом диалоге основано на обращениях граждан", - сказал Александр Щелоков.

Глеб Никитин поддержал предложение о перспективной разработке программы капитального ремонта учреждений дополнительного образования и дополнительную проработку вопроса обустройства контейнерных площадок.