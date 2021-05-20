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Спорт

Реконструкция эллинг-ФОКа на Гребном канале завершится в 2021 году

26 мая 2021 15:40  [236] Спорт

Фото: с сайта olympics.com

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комплекс на Гребном канале в Нижнем Новгороде позволит круглогодично тренироваться спортсменам, занимающихся греблей, и "летающим лыжникам". Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве спорта Нижегородской области.

Речь идет о здании эллинг-ФОКа, который расположен между Парком Победы и Печерским монастырем.

В апреле Нижегородская областная спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью объявила электронный аукцион по выбору подрядчика, который выполнит капитальный ремонт здания. На объекте подрядчик должен провести демонтаж старых стеновых панелей, кровли, ворот и окон, усиление и монтаж новых, а также их окраска. Начальная цена контракта составила 34,9 млн рублей.

"Реконструированный комплекс позволит круглогодично проводить тренировочный процесс олимпийских школ как по гребному спорту, так и "летающих лыжников", - сообщили в министерстве.

Также развитию гребного спорта, по мнению министерства, способствует реконструкция здания судейской вышки на территории Гребного канала и строительство подвесной канатно-кресельной дороги, которая будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

"Это будет способствовать эффективному проведению тренировочного процесса спортсменов, а также создаст туристический маршрут для жителей и гостей города, соединяющий площадь Сенную с Гребным каналом", - отметили в ведомстве.

Напомним, реконструкция спортивной базы планировалось в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. 

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Теги:
Гребля Лыжный спорт Реконструкция
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