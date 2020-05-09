Реконструкция базы гребного спорта в Нижнем Новгороде переносится из-за пандемии Общество

Фото: из соцсети Вконтакте, Академическая гребля Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реконструкция спортивной базы Нижегородской специализированной школы олимпийского резерва по гребному спорту в Нижнем Новгороде переносится из-за пандемии коронавируса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

В бюджете региона на 2020 год были предусмотрены средства в объеме 26 млн рублей на проведение соответствующих проектно-изыскательских работ.

"Однако в связи с продолжительностью ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции и, как следствие, сложной экономической ситуацией, указанные средства были секвестрированы министерством финансов Нижегородской области", - пояснили в ведомстве.

Строительство базы гребного спорта

Между тем, планировалась не только реконструкция существующих зданий, но и строительство нового. С такой заявкой ГКУ НО "Нижегородстрой-заказчик" обратился в Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в сентябре 2019 года.

Строительство предусматривалось адресной инвестиционной программой Нижегородской области. На заседании Совета компания заявляла, что есть устные договоренности с министерством спорта РФ по участию его в строительстве. Возведение зданий планировалось начать в 2021 году.

"На сегодняшний день вопрос о создании нового здания школы гребли прорабатывается и взят на контроль", - прокомментировали в минспорта.

(из соцсети Вконтакте, Академическая гребля Нижнего Новгорода)

Благоустройство Гребного канала

Отметим, что территория Гребного канала стала объектом благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Первая очередь работ в рамках программы была принята в декабре 2019 года. Благоустройство пляжа на Гребном канале было пилотным проектом АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода".

Вдоль береговой линии появилась разветвленная сеть деревянных дорожек для прогулок, удобная парковка и деревянный павильон, где хотят разместить кабинки для переодевания и санузлы.

Напомним, благоустройством Гребного канала занималась московская компания "Смарт". В начале лета электронный конкурс не состоялся, поскольку заявка ООО "Смарт" была единственной. Однако администрация города приняла решение заключить контракт с ним. Стоимость работ составила 24,6 млн рублей. В течении 30 дней, к середине июля, компания должна была построить террасу, провести озеленение, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт. Однако, сроки были сильно нарушены.

Вторая очередь благоустройства зоны отдыха на берегу Гребного канала была отменена. Включение объекта в муниципальную программу на 2019-2024 годы признано нецелесообразно "в связи с обращением правительства Нижегородской области в части расширения зоны под цели школы гребли".

Оставшуюся территорию Гребного канала планируется благоустроить в рамках программы #Среда800. 26 мая архитектурное бюро "Новое" презентовало предварительную концепцию развития Гребного канала. Его предлагается сделать зоной "загородного отдыха" с огородом.

Концепция развития парка выстроена как линейная структура. Вдоль всей территории концепцией предусмотрены пешеходные дорожки, прогулочные мостики и дорожки для бега. По сторонам будут организованы "островки" с игровыми и спортивными элементами, а также зонами для созерцания природы.