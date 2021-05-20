Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 27 мая COVID-19 Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 144 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 27 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 147 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции 27 мая составляет 0.99 (вчера - 1.04).

По данным на 27 мая в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 117 530 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 664 (вчера - 1 617).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 112 295 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 80 человек, а 17 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 571.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 684 268 человек, в том числе за последние сутки протестированы 6 490 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

В конце мая изменения касались работы организаций дополнительного образования, музеев и зоопарков, проведения конгрессно-выставочных и памятных мероприятий, где также увеличилось число разрешенных посетителей.