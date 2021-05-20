Вадим Булавинов пообещал восстановить стелу погибшим воинам в Арзамасском районе Общество

Региональный координатор партпроекта "Историческая память", депутат Государственной Думы Вадим Булавинов пообещал восстановить стелу погибшим воинам в селе Чернуха Арзамасского района Нижегородской области, которая была повреждена в результате ДТП, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

В результате ДТП были повреждена изгородь и сама стела. Виновник происшествия был установлен.

Как отметил Вадим Булавинов, комментируя инцидент, самое главное – восстановить памятник и привести территорию в надлежащий вид. "Впереди у нас одна из скорбных дат, и к 22 июня все восстановительные работы будут закончены", - отметил депутат Госдумы, добавив при этом, что НРО партии "Единая России" и администрация Арзамасского района сделают все необходимое, чтобы привести стелу в порядок.

В настоящее время проводится оценка ущерба, и идут переговоры с подрядчиками по проведению ремонтно-восстановительных работ.