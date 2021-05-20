Более чем на 25% вырос объем инвестиций в основной капитал Нижегородской области в I квартале Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более чем на 25% вырос объем инвестиций в основной капитал Нижегородской области в I квартале. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, объем инвестиций составил 51,1 млрд рублей.

"Рост инвестиционной активности традиционно отмечается в сфере обрабатывающих производств. На них приходится более 17 млрд рублей, что на 30% больше показателя прошлого года. Хорошие результаты в металлургии, производстве автотранспортных средств, бумаги и минеральной продукции, в частности, в сфере выпуска стекла", – отметил Глеб Никитин.

В производство автотранспортных средств объем инвестиций увеличился в 1,9 раз, до 2,9 млрд рублей, в производство бумаги – в 1,6 раз, до 800 млн рублей. В производство неметаллической минеральной продукции компании вложили 900 млн рублей, что больше в 2,3 раза, чем за аналогичный период прошлого года.

На компании в сфере транспортировки и хранения приходится 4,1 млрд рублей инвестиций (11,4% в общем объеме вложений в основной капитал крупных и средних организаций), в сфере информации и связи – 2,1 млрд рублей (6%), научной сферы – 2,1 млрд рублей (5,7%), сельского и лесного хозяйства – 1,7 млрд рублей (4,7%), энерго- и газоснабжения – 1,3 млрд рублей (3,7%), оптовой и розничной торговли – 1,2 млрд рублей (3,5%).

По словам губернатора Нижегородской области, наиболее крупные инвестиционные проекты в регионе сейчас реализуются в металлургической и нефтехимической отраслях.

Так, например, строятся: комплекс ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" по переработке нефтяных остатков, электрометаллургический комплекс с современной технологией производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы на территории Нижегородской области появлялись уникальные производства, самые высокотехнологичные не только в России, но и в мире", – подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в ТОСЭР "Володарск" ведут работу восемь резидентов. Для них действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации, а также сниженные ставки по налогу на прибыль.

Ранее сообщалось, что ООО "Первая ткацкая фабрика" инвестирует 5 млрд рублей в создание крупного производства в Володарске. Там будет построено ткацко-отделочное предприятие полного цикла, а также налажен выпуск ткацкой нити.

Ещё один резидент володарской ТОСЭР - производитель огнезащитных компонентов ООО "Лино Файер" - планирует расширить предприятие и наладить изготовление полимерных смол, дисперсий, лакокрасочных материалов и клеев.