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Экономика

Более 260 млн рублей направят на подсветку двух мостов и ул. Рождественской в Нижнем Новгороде

03 июня 2021 10:44  [118] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 260 млн рублей направят на подсветку двух мостов и ул. Рождественской в Нижнем Новгороде в 2022 году. Такое решение было принято депутатами Думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании 3 июня 2021 года.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, в следующем году город получит трансферт из бюджета региона в размере 250 млн рублей. О выделении этих средств есть гарантийное письмо министерства финансов Нижегородской области.

Их планируется направить на устройство архитектурно-художественного освещения Мызинского и Молитовского мостов, а также фасадов зданий на Рождественской улице.

На эти цели из бюджета города также будут выделены 14,5 млн рублей, которые были перераспределены со статьи - взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД.

Таким образом, параметры бюджета на 2022 год составят: доходы и расходы – 36 млрд 323,2 млн рублей, профицит или дефицит не запланированы.

Ранее сообщалось, что подсветка украсит фасады зданий и памятники к 800-летию Нижнего Новгорода. 

Художественную подсветку также установят на: Канавинском мосту, пешеходных мостах на Похвалинском и Зеленском съездах, фасадах зданий на Нижневолжской набережной, площади Минина и Пожарского, а также памятниках Петру Первому, Козьме Минину на площади Минина и Пожарского, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на площади Народного единства, памятник Ленину на площади Ленина. Кроме того, на Большой Покровской подсветка зданий появится на участке от площади Минина до ул. Малой Покровской.

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