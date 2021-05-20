"Валдай" начнет курсировать из Нижнего Новгорода в Павлово с 6 июня Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" 6 июня начнёт курсировать по маршруту Нижний Новгород - Павлово. Об этом сообщили в компания по развитию скоростного судоходства "Водолет".

В Павлово "Валдай" отправится рано утром от причала №5, время в пути составит два часа. В Павлове запланирована стоянка продолжительностью три часа.

В компании "Водолет" добавили, что рассматривают возможность во время стоянки выполнить прогулку по Оке на 30-40 минут для жителей Павлова, которые хотели бы просто покататься на «Валдае".

Расписание "Валдаев" на ближайшие выходные (указано время отправки из Нижнего Новгорода и возвращения назад):

5 июня, суббота

- 8:00 – 16:00 Чкаловск (7 причал) - 8:10 – 14:10 Городец (7 причал) - 11:10 – 16:10 Городец (5 причал)

6 июня, воскресенье

- 8:00 – 15:00 Павлово (5 причал) - 8:10 – 14:10 Городец (5 причал) - 11:10 - 16:10 Городец (5 причал)

Билеты можно приобрести на сайте biletnn.ru.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что когда паводковая ситуация в регионе стабилизируется , а также после установки новых причалов будут открыты новые направления для "Валдаев". В конце сезона будет проведен анализ, какие направления были наиболее востребованными - исходя из этого будет рассчитана навигация на следующий год.

Напомним, в июне из Нижнего Новгорода также стартуют рейсы на судах "Валдай 45Р" в направлении Чебоксар. Первый тестовый рейс запланирован на 12 июня. Отправление из Нижнего Новгорода состоится в 6:00, обратно пассажиры вернутся в 20:00. Стоянка в Чебоксарах составит 4,5 часа.

Кроме того, этим летом откроются новые направления судов: в Макарьево, Павлово, Юрьевец, к Шуховской башне под Дзержинском. Ещё на "Валдае" можно будет добраться до причала "Юг" в Автозаводском районе.

В компании "Водолет" напомнили, что все рейсы, которые проходят по Горьковскому водохранилищу, осуществляются с учетом погодных условий и высоты волны в акватории.