ЕАБР профинансирует строительство проходящей через Нижний Новгород трассы М-12 Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Евразийский банк развития (ЕАБР) проработает возможность финансирования строительства трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" как части транспортного коридора "Европа — Западный Китай". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и председатель правления государственной компании "Росавтодор" Вячеслав Петушенко договорились об этом в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы высоко ценим сотрудничество с госкомпанией "Автодор" и надеемся на его продолжение. Наш Банк планомерно реализует проект транспортного коридора "Европа — Западный Китай". ЕАБР участвует в строительстве ЦКАД в Московском регионе, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Банк в Казахстане финансирует строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, обеспечил запуск автомобильного погранперехода "Нур жолы" — фактически ворот всего коридора в Китай", — сказал Николай Подгузов.

Напомним, что Главгосэкспертиза одобрила подготовительные работы на 4 этапе трассы М-12 "Москва – Казань".

Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Согласно поручению президента России, скоростная магистраль М-12 "Москва – Казань" в 2024 году будет продлена до Екатеринбурга.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Напомним также, что в прошлом году Евразийский банк заявил о намерении участвовать в финансировании крупных инфраструктурных проектов дорожного строительства Нижегородской области. Таких, как, например, автомобильная дорога З-152 Шопша – Иваново - Нижний Новгород на участке обхода Балахны.

СПРАВКА:

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года, штаб-квартира расположена в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровизации, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроении.