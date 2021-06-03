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Экономика

"Проекты к 800-летию Нижнего Новгорода изменят его инвестиционную привлекательность", - Глеб Никитин

04 июня 2021 10:29  [147] Экономика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Проекты к 800-летию Нижнего Новгорода изменят его инвестиционную привлекательность", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью "России 24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в регионе к 800-летию областного центра реализуется порядка 150 проектов благоустройства, реконструкции, реставрации объектов, либо создания новых объектов, которые изменят инвестиционную привлекательность территории Нижегородской области в целом.

"Это малый и средний бизнес, сервис, сфера питания, улучшение транспортной доступности", - сказал Глеб Никитин, добавив при этом, что в рамках 800-летия Нижнего Новгорода будет построено две крупные транспортные развязки, одна из которых - южный обход Арзамаса.

В заключение он заметил, что вскоре эти территории станут более доступными для жилищного строительства.

Напомним, что строительство Южного обхода Арзамаса является очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Сейчас для него одна дорога уже построена. Это Юго-восточный обход центральной части села Дивеево. О начале строительства Северо-восточного обхода Дивеева сообщалось 8 июня 2020 года.

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Теги:
800летие Глеб Никитин
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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