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Общество

На ремонт Нижегородского художественного училища к 800-летнему юбилею города выделено 8,2 млн рублей

04 июня 2021 18:38  [100] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

В Нижегородском художественном училище проводятся ремонтно-реставрационные работы в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода и 100-летнему юбилею самого учреждения. Из федерального бюджета на обновление объекта культурного наследия выделено 8,2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Здание училища является ОКН федерального значения и известно как "Доходный дом Щелоковых", построенный в 1875 году. В 1897 года в нем поселился и открыл свою мастерскую знаменитый нижегородский художник и фотограф Андрей Осипович Карелин. Сначала здесь работала частная школа-студия, а с 1921 года – открылось художественное училище, которое неизменно существовало в этом здании.

В ходе работ зданию вернули исторический облик. На данный момент уже приведены в порядок кровля и фасады: произведена реставрация у укрепление кирпичной кладки стен, восстановлены архитектурные детали, отреставрирован козырек входной двери, установлены новые металлические двери. Все работы планируется завершить в середине июля 2021 года, отметили в правительстве.

Первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что удалось раньше срока закончить основную часть работ, и до середины июля планируется завершить установку оконных блоков в мезонине и отреставрировать входную резную дверь.

Директор Нижегородского художественного училища, Народный художник РФ Николай Гущин рассказал, что Нижегородское художественное училище является старейшим в России художественным учебным заведением. Сегодня здесь обучается около 170 студентов.

"Ремонта в учреждении не было более 40 лет, а такая масштабная реставрация проходит впервые! Это прекрасный подарок к 100-летию нашего колледжа. Планов в юбилейном году много. В Нижнем Новгороде и городах области пройдет 20 выставок творческих работ наших преподавателей, выпускников и студентов. Осенью запланирована масштабная экспозиция в Художественном музее", – поделился директор колледжа.

Ранее сообщалось, что реставрация особняка Николая Бугрова, в котором располагается Детская художественная школа №1, выполнена уже практически на 50%. Наполовину уже выполнены ремонт кровли здания XIX века и внутренняя отделка помещений – коридоры, учебные классы, служебные помещения. Восстановление аутентичной потолочной лепнины и розеток в особняке у же находятся на стадии завершения. Главная лестница готова на 70%. Кроме того, будут проведены работы по реставрации окон и дверей, печей и паркета 1914 года.

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Теги:
800 летие окн Художник
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