Марат Хуснуллин причислил Нижегородскую область к регионам-лидерам по комплексному развитию территорий Политика

Марат Хуснуллин и Глеб Никитин Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в стране достаточно мало регионов, которые планомерно и грамотно развивают свои территории. Свою точку зрения чиновник озвучил в интервью Тине Канделаки в эфире программы "Специальный гость" на RTVI.

"Губернаторы и их подчиненные зачастую не понимают, как им правильно применять законы и финансовые инструменты для перестройки своих городов. Поэтому чиновникам правительства и администрации президента придется заново учиться", – сказал вице-премьер.

Хуснуллин выделил регионы, которые, по его мнению, являются лидерами по комплексному развитию территорий. Он причислил к ним Нижегородскую, Московскую, Тюменскую, Липецкую и Тульскую области, а также Татарстан и Сахалин.

Он отметил, что некоторые регионы оказались совсем не готовы к внедрению данной программы. Поэтому в ближайшее время губернаторы пройдут профильное обучение: в том числе, как нужно развивать территории и привлекать инвестиции. О проведении обучения правительство договорилось c первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, поделился вице-премьер. (

Напомним, в середине мая запред правительства Марат Хуснуллин доложил президенту, что Нижегородская область станет одним из пилотных регионов по реализации проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), разделив 6 место с ханты-Мансийским автономным округом.