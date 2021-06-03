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Экономика

Нижегородский агропром реализует 84 инвестиционных проекта на 38,5 млрд рублей

07 июня 2021 19:06  [35] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

В сфере агропромышленного комплекса Нижегородской области в настоящее время реализуется 84 инвестиционных проекта на общую сумму 38,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что уровень инвестиционной активности в АПК Нижегородской области ежегодно растет.

Если в 2019 году в сельское хозяйство региона было вложено 13,4 млрд рублей, а в 2020 году - 15,4 млрд рублей, то в текущем году - уже 38,5 млрд рублей. Они сосредоточены. в основном, в растениеводстве, животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности - всего в 84 инвестиционных проектах. При этом реализация проектов позволит создать свыше 1600 новых рабочих мест.

Самыми масштабными инвестпроектами в нижегородском АПК на сегодняшний день являются строительство тепличного комплекса площадью 17 га на Бору, а также строительство животноводческих комплексов на 1200 голов молочных коров в Починковском районе, на 1328 голов – в Ардатовском и на 800 голов – в Вачском, а также возведение роботизированной фермы на 624 головы в Большеболдинском районе.

По данным минсельхоза Нижегородской области, наибольший количество инвестиций в сельское хозяйство в 2020 году было отмечено в Арзамасском, Вадском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Ковернинском, Лысковском, Павловском, Пильнинском и Сергачском районах и на Бору.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов заявил, что каждый инвестпроект важен для региона, поскольку способствует социально-экономическому развитию. Государство, в свою очередь, отвечает инвесторам всесторонней поддержкой.

Напомним, что на поддержку предприятий агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий Нижегородской области в 2021 году планируется направить 4,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на содействие фермерам в этом году предусмотрено более 100 млн рублей, что вдвое больше, чем в 2020 году.

Также стало известно, что мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе. Объем инвестиций в производство составит порядка 10 млрд рублей.

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Теги:
апк Инвестиции Сельское хозяйство
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