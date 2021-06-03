Ущерб от разлива канализационных стоков в Балахнинском районе составил более 560 тысяч рублей Общество

Фото: Управление Росприроднадзора по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области потребовало от ООО "БиотехСервис" добровольно возместить ущерб, причиненный почвам в Балахнинском районе Нижегородской области.

Напомним, в августе 2020 года в СМИ появилась информация о разливе канализационных стоков на почву в районе бумкомбината "Волга". По данному факту было возбуждено административное расследование.

Инспекторы осмотрели место происшествия в 20 м от трассы Нижний Новгород-Шопша-Иваново, где проходит напорный коллектор. В мелиоративной канаве на поверхности воды были обнаружены следы нефтепродуктов, а в пожарных прудах - всплывшая рыба.

Поблизости ранее проводились работы на канализационном коллекторе: земля была перекопана, кусты вырублены, а по земле разлиты сточные воды. По подсчетам специалистов Росприроднадзора, общая площадь загрязненного и уничтоженного почвенного покрова составила 702 кв.м.

Лабораторные исследования показали превышение в месте разлива стоков содержания загрязняющих веществ - нефтепродуктов, нитрат-ионов, сульфат-ионов, фосфат-ионов и хлорид-ионов.

Расследование показало, что ЧП произошло во время плановых ремонтных работ напорного коллектора сточных вод Балахны, которыми занималось ООО "БиотехСервис".

В Росприроднадзоре заявили, что компания таким образом нарушила ФЗ "Об охране окружающей среды", а также Земельный кодекс РФ. Канавинский районный суд поддержал позицию ведомства, и за порчу земель компании "БиотехСервис" был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

А вот размер вреда почвам, по результатам расчетов специалистов Росприроднадзора, составил 561 600 рублей. В рамках направленной в адрес ООО "БиотехСервис" претензии компании предлагается осуществить комплекс мер по устранению вреда почве как объекту охраны окружающей среды, а также в добровольном порядке возместить причиненный вред. Если компания не прислушается к требованиям ведомства, то Росприроднадзор намерен обратиться в суд.

Ранее "БиотехСервис" уже был оштрафован за нарушение природоохранного законодательства: предприятие стало виновником появления "гейзеров" из сточных вод в Волге.

Также сообщалось, что Росприроднадзор возбудил в отношении мэрии Нижнего Новгорода административное расследование из-за появления несанкционированной свалки на территории бывшей воинской части на Московском шоссе.