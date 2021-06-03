Представители 63 регионов России участвуют в финале "Мастеров гостеприимства" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Представители 63 регионов России участвуют в финале всероссийского конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства", который проходит на Нижегородской ярмарке 9-10 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В течение двух дней 195 конкурсантов будут бороться за победу в конкурсе, а также за специальные призы от партнеров проекта.

"Для Нижегородской области – большая честь принимать финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства". Нижний Новгород отмечает 800-летие. Город активно меняется. Мы уже фиксируем серьезный рост туристического потока. В выходные или в период проведения мероприятий загрузка гостиниц возрастает до 100%. В 2021 году Нижегородская область планирует принять более двух миллионов гостей, в том числе 240 тысяч круизных туристов. Это будет способствовать развитию отрасли и созданию новых рабочих мест", – сказал в ходе церемонии открытия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он отметил, что такие мероприятия, как "Мастера гостеприимства", также важны для продвижения туристического потенциала региона.

"Сегодня здесь собрались профессионалы туристической индустрии со всей страны. Для нас важно представить туристический потенциал региона, рассказать о том, как будет модернизироваться инфраструктура. Мы готовы оказать все необходимое содействие для реализации здесь новых проектов. Спрос на такие услуги будет расти", – подчеркнул Глеб Никитин.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, приветствуя гостей конкурса, отметил, что символично и правильно принимать финал "Мастеров гостеприимства" в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода на Нижегородской ярмарке, которая испокон веков радушно встречает гостей из разных стран и городов.

"Я уже ознакомился с проектами, с которыми будут выступать участники от Нижегородской области. Проекты очень интересные, и независимо от того, какие места займут участники, мы будем помогать в реализации идей. Если проекты из других регионов также будут интересны, мы с удовольствием примем в них участие. Кроме того, если кто-то из специалистов в сфере гостеприимства, останется работать в Нижнем Новгороде, будем этому рады", - сказал глава города.

Участникам конкурса "Мастера гостеприимства" предстоит защищать свои проекты перед учредителями номинаций, а также решать региональные кейсы.

От Нижегородской области в финале второго сезона выступят шестеро представителей индустрии гостеприимства:

- директор МКУК "Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Град Китеж"" Алексей Гроза - туристский кластер "Воскресенское Поветлужье",

- директор Городецкого историко-художественного музейного комплекса Екатерина Крюнас - проект "Имя России — Александр Невский",

- вице-президент ассоциации "Нижегородский центр развития туризма" Елена Богомолова - шоу Travel battle (Елена Богомолова стала лучшей в полуфинале по результатам оценки профессиональных компетенций),

- руководитель отдела продаж базы отдыха "Изумрудное" Екатерина Савенкова - студенческий лагерь для специалистов индустрии гостеприимства,

- студентка Института международных отношений и мировой истории ННГУ ми. Н.И. Лобачевского Мария Хохлова - приложение-агрегатор, объединяющее горнолыжные курорты России;

- представитель турбизнеса Мария Жеденова - экологический семейный фестиваль "Окская тропа".

Юрий Шалабаев пожелал участникам удачи и отметил, что каждый из финалистов - уже победитель, потому что стал лучшим из более чем 30 тысяч участников.

В свою очередь заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" (организатор конкурса) Антон Сериков в ходе церемонии открытия подчеркнул, что конкурс помогает развивать индустрию гостеприимства в разных уголках России.

А президент общенационального Союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян добавил, что "уже на этапе полуфиналов второго сезона всероссийский проект стал флагманским, превратился в эффективный социальный лифт для некоторых участников, финалистов и победителей".

"И главное – все сильнее и крепче становится сообщество мастеров по всей стране, каждый может обмениваться идеями, искать партнеров или инвестиции в проект, находить коллег для своих проектов, общаться с наставниками и экспертами. Мы благодарны губернатору и команде правительства Нижегородской области за гостеприимство, отличный прием и праздник мастеров и с нетерпением ждем имена победителей второго сезона", – поделился он.

Имена победителей будут названы 10 июня.

Напомним, что всего во втором сезоне конкурса прошло шесть очных полуфиналов: в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми, а также онлайн-полуфинал.

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства.