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Общество

Деревню Простоквашино, фестиваль по спорториентированию и маркетплейс представили нижегородцы на полуфинале "Мастеров гостеприимства"

13 мая 2021 08:41  [71] Общество

Фото: организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Деревню Простоквашино, фестиваль по спортивному ориентированию и экологический маркетплейс представили жители Нижегородской области на полуфинале второго сезона всероссийского конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства", который проходит в Перми 11-12 мая. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на мероприятии. 

За прохождение в финал конкурса в эти дни борются 129 конкурсантов из 26 регионов. Среди них Ольга Волычева из Тонкинского района, Андрей Звягинцев из Княгининского района и Екатерина Соснина из Сергача Нижегородской области.

На фестивале участники защищают проекты по развитию российского туризма. У каждого есть свое представление, что для этого нужно сделать на конкретной территории или в целом по стране. Участники борются за привлечение в проект экспертов туриндустрии и спонсоров. 

(фото: НИА "Нижний Новгород")

"Список наставников весом и интересен. Проекты оцениваются, в первую очередь с точки зрения новизны и реалистичности. Может оказаться, что представляемый проект давно существует, или не может быть реализован в том или ином регионе. Дальше определяем верна ли целевая аудитория, правильно ли подобраны методы и механизмы для достижения цели. Проводится многоуровневая система оценки экспертов", - рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", которая выступает организатором проекта - Антон Сериков.

Отметим, что даже те участники, которые не окажутся в финале, смогут получить поддержку экспертов, если те сделают им предложение в частном порядке.

Во второй день конкурса работники туристической индустрии продемонстрируют свои профессиональные качества при решении региональных кейсов, подготовленных организаторами.

Всего во втором сезоне конкурса запланировано шесть полуфиналов. Они уже прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени. Полуфинал в Перми является заключительным.

"Я — Матроскин, мой брат — почтальон Печкин"

Нижегородка Ольга Волычева рассказала экспертам и коллегам о семейно-детском туристическом центре "Деревня Простоквашино". Туристический маршрут уже существует, но требует развития.

"Это настоящая, единственная в России деревня Простоквашино. Ей уже около 200 лет. Год ее основания — 1814. В ней до сих пор живут коренные жители. Мы построили тропу, оформили землю, купили два дома. Сейчас нужно построить экомаршрут в начале деревни, чтобы люди знали, куда идти. Для этого мы консультируемся с Воронежским бобровым заповедником. Затем мы планируем построить глэмпинг парк "Фигвамы в Простоквашино", такие, как Шарик из мультфильма на печке рисовал. Много запросов на ночлег, но пока у нас только однодневный тур", - сообщила о планах корреспонденту НИА "Нижний Новгород" Ольга Волычева.

Для строительство глемпинг-парка организаторы приобрели землю в сосновом бору на берегу реки. Запланировано строительство бань и открытие котокафе.

(фото: правительство Нижегородской области - архив)

Участница является автором проекта. Несколько лет назад для его реализации она вместе со своей семьей переехала в Тонкинский район. 

Ольга Волычева является заводчиком питомника сибирских хаски.

"Матроскин хотел из Шарика ездовую собаку сделать — пожалуйста", - говорит она.

Ее муж - чемпион России по джигитовке - содержит конюшню. Брат занимается IT-продвижением, его жена-биолог — экологической составляющей. Отец — строит новые объекты, мать — помогает работать со школьными группами. У каждого есть свой образ. Так, Ольга Волычева называет себя Матроскиным, а брата — почтальоном Печкиным.

Кстати, в деревне работает почтовое отделение, в котором уже есть специальный почтовый ящик для отправки тематических открыток. 

Добавим, что в марте в 2021 года в Простоквашино запустили туристическую электричку. За три тура она привезла в центр порядка 800 человек. В планах — приезд электричек раз в месяц.

"Фестивалю будет предшествовать сплав по реке Сура"

Другой участник Андрей Звягинцев предлагает развивать учебно – оздоровительный центр молодежных инициатив "Васильсурск" в Воротынском районе, который является структурным подразделением Княгининского университета.

Будучи педагогом по туризму, мужчина предлагает раз в году проводить там многодневный туристско-краеведческий фестиваль. Ему будет предшествовать сплав по реке Сура. В программе мероприятия по спортивному ориентированию, трейловые забеги, мастер-классы и общение с известными людьми. Например, есть план проведения курса по поварскому искусству, и приглашение проекта туристического кино "Мир без крыши".

Фестиваль еще ни разу не проводился. Организаторы надеются, что он будет ежегодным. Сначала к участию планируется привлекать студентов вузов Нижегородской области, затем выйти на уровень ПФО.

"Цифровые технологии помогут привлечь отдыхающих в деревни"
Еще одна участница Екатерина Соснина собирается разработать маркетплейс Нижегородской области, в который включить особо охраняемые природные территории и места экологического туризма. Для начала, есть план сделать это по деревне Палатка Сергачского района, в которой девушка часто бывает. 

Она уверена, что цифровые технологии помогут привлечь туда отдыхающих. В деревне сейчас нет туристической инфраструктуры, но это может оказаться преимуществом для людей, уставших от городской суеты. В частности, на маркетплейсе она планирует разместить фотографии местности.

Напомним, финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде. Заключительный этап конкурса соберет 200 лучших участников. 

Напомним также, что в прошлом году финал проходил в Москве. Нижегородец Павел Шестаков стал одним из 45 победителей. Он представил проект развития туристического маршрута "Окская тропа".

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства.

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Теги:
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