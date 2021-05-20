Жительница Городца вышла в финал конкурса "Мастера гостеприимства" Общество

Фото: с сайта городецтур.рф

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жительница Городца Екатерина Крюнас вышла в финал всероссийского конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства" по итогам онлайн-полуфинала, который проходил 20 мая. Об этом сообщили организаторы конкурса - президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенациональный союз индустрии гостеприимства.

В полуфинале приняли участие 118 конкурсантов из 48 регионов России.

Как и на очных полуфиналах, в онлайн-мероприятии, участники презентовали свои проекты по развитию туризма и решали предложенные кейсы, чтобы показать профессиональные компетенции.

Всего во втором сезоне конкурса прошло шесть очных полуфиналов: в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми.

Екатерина Крюнас представила проект "Имя России — Александр Невский".

"Имя Александра Невского неразрывно связано с Городцом. Новый объект показа познакомит посетителя с историей средневековой Руси, раскроет образ князя Александра Невского, пробудит у посетителей живой интерес к истории Российского государства. Разработанной концепцией определено сочетание зрелищной подачи материала с помощью классических и ультрасовременных музейных технологий", — рассказала жительница Городца.

Напомним, мемориальный комплекс национального достояния им. Александра Невского откроется на базе усадьбы купца Корытникова (ул. Александра Невского, 1) в Городце в конце 2021 года.

Напомним также, финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде. Как в ходе онлайн-полуфинала рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, мероприятие будет проходить в новом павильоне Нижегородской ярмарки. Заключительный этап конкурса соберет 200 лучших участников.

Ранее сообщалось, что три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства" по итогам полуфинала, который проходил в Мурманске 9-10 апреля.

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.