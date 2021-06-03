Ремонт дороги между Краснобаковским и Воскресенским районами завершат в июне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

Ремонт автодороги, соединяющей Воскресенское, Воздвиженское и кордон Боровский в Краснобаковском и Воскресенском районах, планируют завершить в июне 2021 года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Работы здесь начались 11 мая, и подрядчик планирует завершить ремонт до конца июня - при благоприятных погодных условиях. В частности, дорожникам предстоит отремонтировать участок протяженностью около 10 км. На дороге расширят и уплотнят щебнем обочины, нанесут дорожное покрытие и разметку со светоотражающими элементами, а также установят новые дорожные знаки.Общая стоимость ремонта составляет более 167 млн рублей, уточнили в правительстве.

Глеб Никитин рассказал, что на состояние этой дороги поступало немало жалоб: там местами отсутствовало асфальтовое покрытие, были глубокие ямы. Автомобилисты предпочитали объезжать эту дорогу стороной.

"Планируем, что после окончания ремонта интенсивность движения вырастет. Это благоприятно скажется на развитии сразу нескольких населённых пунктов", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что на дороге "Красные Баки – Варнавино - Ветлуга" заменено асфальтовое покрытие. Всего на ремонт дорог в Краснобаковском и Ветлужском районах в этом году будет направлено более 250 млн рублей. Согласно контрактам, объекты должны быть сданы и приняты комиссией до конца сентября.

Напомним, почти 1 млрд рублей выделен на ремонт дорог в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Безопасные качественные дороги" в текущем году. Эта сумма в два раза больше, чем годом ранее. К 2024 году доля дорог, соответствующих нормативам, в Нижнем Новгороде должна быть не менее 85%.