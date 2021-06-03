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Общество

"Валдай" начнет курсировать из Нижнего Новгорода в Макарьево и к Шуховской башне 12 июня

09 июня 2021 17:55  [82] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" 12 июня отправится в первый рейс из Нижнего Новгорода в Макарьево. Кроме того, в тот же день запланирован прогулочный рейс к Шуховской башне под Дзержинском. Об этом сообщили в ООО "Компания по развитию скоростного судоходства "Водолет".

В Макарьево "Валдай" отправится от причала №8 в 8:15 и 14:15, время в пути составит 1 час 45 минут. Стоянка в поселке продлится 2,5 часа.

Прогулочный рейс из Нижнего Новгорода к Шуховской башне стартует вечером, в 19:25, также от причала №8. Прогулка по Оке продлится 1,5 часа, столько же можно будет погулять по набережной около уникального объекта.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что благодаря расширению пассажирских рейсов гости и жители Нижегородской области смогут посетить Макарьевский монастырь и единственную в своем роде Шуховскую башню, которая в 2020 году была реконструирована.

"Убежден, что самые красивые виды на эти достопримечательности открываются именно с воды", – добавил глава региона .

Напомним, с 6 июня "Валдай" начал курсировать из Нижнего Новгорода в Павлово. Ближайшие рейсы отправятся 13 и 14 июня в 8:00. Билеты можно приобрести на сайте biletnn.ru.

Кроме того, в июне планируется запуск пилотного маршрута "Валдаев" из Нижнего Новгорода до Юрино в Марий Эл.

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Теги:
Водный транспорт Навигация Судоходство
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