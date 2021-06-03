Рулонный газон укладывают в сквере на площади Горького в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Благоустройство центрального сквера на площади Горького выходит на финишную прямую. О ходе работ НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации Нижегородского района.

Напомним, над проектом трудится ООО "Московское наследие". По договору, компания должна завершить работы уже в июне.

Как уточнили в районной администрации, по состоянию на сегодняшний день уже уложено порядка 50% брусчатки на дорожки сквера, установлены новые фонари - торшерные стойки. Кроме того, ведутся работы по оборудованию лестничных сходов и планировке грунта для устройства газонов.

Кроме того, с 10 июня подрядная организация приступила к укладке рулонного газона.

Ежедневно на объекте работает 25-30 рабочих в сопровождении спецтехники. Все работы в сквере осуществляются под контролем авторского и строительного надзора, подчеркнули в администрации.

После благоустройства на площади Горького появятся места для сидения и озеленение клумб в соответствии с характером исторических цветников как во время создания сквера. Проектировщики воссоздавали их по архивным фото.

Ранее сообщалось, что за благоустройство сквера нижегородцы проголосовали в рамках проекта "Вам решать". На работы по ремонту запланировано направить 75 млн рублей. При этом, зеленая территория на пл.Горького сохранит свою планировочную структуру, поскольку она является ОКН.