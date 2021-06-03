В мэрии объяснили появление синей разметки на улицах Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Синяя разметка наносится на дорогах в центре Нижнего Новгорода для предупреждения автомобилистов о наличии платной парковки. Об этом сообщили в администрации города.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что новая разметка наносится в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018. Она должна информировать автомобилистов, что на данном участке улицы имеется платная парковка.

"Это удобно, так как дорожный знак водитель может не заметить, а разметка подскажет о том, что он остановился на платной парковке. Кроме того, дорожные знаки и дорожная разметка дополняют друг друга, при этом правилами дорожного движения установлен приоритет знаков над разметкой", - добавили в ЦОДДе.

В администрации Нижнего Новгорода рассказали, что синяя разметка уже нанесена на улицах Пискунова, Октябрьской, Короленко и Ошарской.

Тем не менее, в настоящее время платная парковка действует только на улице Рождественской. А вот о введении платных парковок на других улицах города будет сообщено дополнительно.

Напомним, что круглосуточные платные парковки будут созданы в рамках концессионного соглашения между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон". В соответствии с условиями концессии инвестор обязуется спроектировать и создать в Нижнем Новгороде систему платных парковочных мест вдоль улично-дорожной сети, а также реконструировать муниципальные помещения на улице Бринского и оборудовать там городской центр управления парковками.

Концессионер также обеспечит круглосуточную работу парковок. По условиям соглашения, на парковках будут предусмотрены места для льготной категории граждан. Всего в Нижнем Новгороде планируется создать до 7 400 платных парковочных мест по 119 адресам.

Ранее сообщалось, что нижегородские парламентарии предложили изменить правила пользования платными парковками в Нижнем Новгороде предлагается изменить. В частности, законопроектом предполагается увеличить период бесплатного пользования платными парковками в будние дни на один час (с 20:00 до 08:00). Кроме этого, предлагается установить право бесплатного пользования платной парковкой в течение первых 15 минут.