Названы сроки строительства новых линий метро
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
10 июня 2021 13:53  [84] В мэрии объяснили появление синей разметки на улицах Нижнего Новгорода
10 июня 2021 13:47  [63] Более чем на месяц закроют участок дороги для движения транспорта на ул. Стрелка
10 июня 2021 13:05  [95] Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 12 июня
10 июня 2021 12:30  [115] Улицу Академика Баха в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта до 15 июня
10 июня 2021 12:22  [137] Еще 20 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за минувшие сутки
10 июня 2021 12:05  [133] Рулонный газон укладывают в сквере на площади Горького в Нижнем Новгороде
10 июня 2021 11:51  [169] Еще один пункт вакцинации - у канатной дороги открылся в Нижегородской области
10 июня 2021 10:49  [133] "ТНС энерго НН" информирует о графике работы на предстоящие праздники
10 июня 2021 10:31  [222] Электрозарядная станция начала работу в нижегородском аэропорту
10 июня 2021 10:20  [141] Около 500 заявок о повреждении канализационных люков поступило в Нижегородский водоканал
Общество

В мэрии объяснили появление синей разметки на улицах Нижнего Новгорода

10 июня 2021 13:53  [84] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Синяя разметка наносится на дорогах в центре Нижнего Новгорода для предупреждения автомобилистов о наличии платной парковки. Об этом сообщили в администрации города.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что новая разметка наносится в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018. Она должна информировать автомобилистов, что на данном участке улицы имеется платная парковка.

"Это удобно, так как дорожный знак водитель может не заметить, а разметка подскажет о том, что он остановился на платной парковке. Кроме того, дорожные знаки и дорожная разметка дополняют друг друга, при этом правилами дорожного движения установлен приоритет знаков над разметкой", - добавили в ЦОДДе.

В администрации Нижнего Новгорода рассказали, что синяя разметка уже нанесена на улицах Пискунова, Октябрьской, Короленко и Ошарской.

Тем не менее, в настоящее время платная парковка действует только на улице Рождественской. А вот о введении платных парковок на других улицах города будет сообщено дополнительно.

Напомним, что круглосуточные платные парковки будут созданы в рамках концессионного соглашения между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон". В соответствии с условиями концессии инвестор обязуется спроектировать и создать в Нижнем Новгороде систему платных парковочных мест вдоль улично-дорожной сети, а также реконструировать муниципальные помещения на улице Бринского и оборудовать там городской центр управления парковками.

Концессионер также обеспечит круглосуточную работу парковок. По условиям соглашения, на парковках будут предусмотрены места для льготной категории граждан. Всего в Нижнем Новгороде планируется создать до 7 400 платных парковочных мест по 119 адресам.

Ранее сообщалось, что нижегородские парламентарии предложили изменить правила пользования платными парковками в Нижнем Новгороде предлагается изменить. В частности, законопроектом предполагается увеличить период бесплатного пользования платными парковками в будние дни на один час (с 20:00 до 08:00). Кроме этого, предлагается установить право бесплатного пользования платной парковкой в течение первых 15 минут.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Парковка Разметка
Поделиться:
Новости по теме
07 июня 2021 16:14  [1599] Правила пользования платными парковками в Нижнем Новгороде предлагается изменить
15 января 2020 13:35  [2603] Нижегородская администрация подписала концессионное соглашение о платных парковках
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph