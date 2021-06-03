Музей в манеже откроется в Нижегородском кремле до конца года Культура и отдых

Фото: из соцсети Instagram, Олег Беркович

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Музей в здании Гимназического манежа Александровского дворянского института откроется в Нижегородском кремле до конца года. Об этом министр культуры Нижегородской области Олег Беркович сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

По информации министра, к настоящему времени реставрация фасада уже завершена, выполнен капитальный ремонт кровли.

"До конца года планируется завершить внутренние работы. Здесь появится выставочное пространство и конференц-зал", - написал он.

(концепция реставрации, фото из соцсети Instagram, Олег Беркович)

Также планируется обустроить внутренний двор.

Напомним, реставрация Никольского домового храма при манеже в Нижегородском кремле завершилась в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что неподалеку от манежа планируется установить памятник Димитрию Донскому и его жене княгине Ефросинии и организовать сквер для молодоженов.

СПРАВКА:



Здание манежа построено в 1841 году, хотя первый его проект выполнен еще в 1825-1826 гг. (по указу императора Александра I о размещении в кремле нижегородского карабинерского полка). По фиксационному плану города 1853 года манеж имеет прямоугольный план, короткой стороной обращенный к речному склону. С постройкой манежа завершилось формирование архитектурного ансамбля юго-западной части кремля.



В 1860-е гг. здание манежа было передано нижегородской военной гимназии (Аракчеевский кадетский корпус).



В 1885 г. к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями.



В 1901-1904 гг. в манеже по инициативе Максима Горького устраивались новогодние елки для "самых обездоленных" детей.



В советское время манеж использовался как депо и гараж. В 1929 году объект был перестроен под трамвайное депо, а к восточному фасаду добавлен двухэтажный корпус. В 1969 году в здании был размещен гараж для администрации и склады.