IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Названы сроки строительства новых линий метро
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
12 июня 2021 09:03  [45] "Нижний Новгород воплощает в себе самые яркие черты нашей страны", - Глеб Никитин
12 июня 2021 08:44  [65] "12 июня символизирует единение всего российского народа", - Игорь Комаров
11 июня 2021 22:10  [294] Власти опровергли ведение строительных работ на территории парка "Щелковский хутор"
11 июня 2021 18:55  [303] Глеб Никитин и генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин подписали соглашение о сотрудничестве
11 июня 2021 18:36  [254] Первая воркаут-площадка к 800-летию Нижнего Новгорода открылась в Сормове
11 июня 2021 17:50  [414] Светофоры со светодиодной лентой на опоре установили в Нижнем Новгороде
11 июня 2021 17:45  [237] Нижегородская область по эффективности использования леса вошла в топ-10 российских регионов
11 июня 2021 17:00  [254] Газ к земельным участкам россиян станут подводить бесплатно
11 июня 2021 16:47  [320] Культурное пространство "Biblioдворик на Варварке" появится в Нижнем Новгороде
11 июня 2021 16:35  [248] Евгений Люлин и Александр Шаронов посетили с рабочим визитом Борский городской округ
Общество

"Нижний Новгород воплощает в себе самые яркие черты нашей страны", - Глеб Никитин

12 июня 2021 09:03  [45] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем России.

"Изначально эта дата была связана с событиями новейшей истории нашей страны, но сегодня она наполнилась новыми смыслами, в которых отражены важнейшие вехи долгого пути России. Мы вспоминаем поколения героев, отстоявших независимость Отечества, чтим память первопроходцев, расширивших рубежи страны на тысячи километров, вспоминаем всех, кто честно трудился на благо России", - говорится в поздравлении.

"Веками в горниле невероятных испытаний ковался национальный характер, позволивший нашему народу не дрогнуть в самые сложные моменты. Несмотря ни на что, Россия выстояла. Наши предки сохранили язык, веру и ценности, создали удивительные памятники архитектуры и мощнейшую промышленность, заложили фундамент для дальнейшего развития на десятилетия вперед", - добавил Глеб Никитин.

"В долгой истории нашей страны есть развилки, определившие судьбы целых народов. Одна из главных – XIII век. Укрепление Северо-Восточной Руси, отказ части князей от борьбы за киевский престол, а затем и столкновение с молодым государством Чингизидов. Одним из судьбоносных событий века стало основание небольшого пограничного города в устье Оки, на месте ее слияния с Волгой. Нижний Новгород сражался, рос и креп - сначала как центр независимого княжества, а затем как часть единого государства. Верность нижегородцев делу соборности особенно ярко проявилась в начале XVII века, в Смутное время. Кузьма Минин навсегда останется в истории России примером истинного патриотизма. Спустя несколько столетий десятки тысяч его духовных потомков встали на защиту Родины во время Великой Отечественной войны", - отмечается в поздравительной речи.

"Сегодня Нижний Новгород находится в сердце России и воплощает в себе самые яркие черты нашей родной страны. На левом берегу Волги – леса, Керженец, Светлояр с его легендой о граде Китеже. На правом – Арзамас, Дивеево и Саров, соединивший память о Серафиме Саровском и атомный проект. Каждый город и поселок нашего региона уникален по-своему. И, прежде всего, эта самобытность сосредоточена в людях, которые здесь живут", - резюмировал глава региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph