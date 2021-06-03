"Нижний Новгород воплощает в себе самые яркие черты нашей страны", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем России.

"Изначально эта дата была связана с событиями новейшей истории нашей страны, но сегодня она наполнилась новыми смыслами, в которых отражены важнейшие вехи долгого пути России. Мы вспоминаем поколения героев, отстоявших независимость Отечества, чтим память первопроходцев, расширивших рубежи страны на тысячи километров, вспоминаем всех, кто честно трудился на благо России", - говорится в поздравлении.

"Веками в горниле невероятных испытаний ковался национальный характер, позволивший нашему народу не дрогнуть в самые сложные моменты. Несмотря ни на что, Россия выстояла. Наши предки сохранили язык, веру и ценности, создали удивительные памятники архитектуры и мощнейшую промышленность, заложили фундамент для дальнейшего развития на десятилетия вперед", - добавил Глеб Никитин.

"В долгой истории нашей страны есть развилки, определившие судьбы целых народов. Одна из главных – XIII век. Укрепление Северо-Восточной Руси, отказ части князей от борьбы за киевский престол, а затем и столкновение с молодым государством Чингизидов. Одним из судьбоносных событий века стало основание небольшого пограничного города в устье Оки, на месте ее слияния с Волгой. Нижний Новгород сражался, рос и креп - сначала как центр независимого княжества, а затем как часть единого государства. Верность нижегородцев делу соборности особенно ярко проявилась в начале XVII века, в Смутное время. Кузьма Минин навсегда останется в истории России примером истинного патриотизма. Спустя несколько столетий десятки тысяч его духовных потомков встали на защиту Родины во время Великой Отечественной войны", - отмечается в поздравительной речи.

"Сегодня Нижний Новгород находится в сердце России и воплощает в себе самые яркие черты нашей родной страны. На левом берегу Волги – леса, Керженец, Светлояр с его легендой о граде Китеже. На правом – Арзамас, Дивеево и Саров, соединивший память о Серафиме Саровском и атомный проект. Каждый город и поселок нашего региона уникален по-своему. И, прежде всего, эта самобытность сосредоточена в людях, которые здесь живут", - резюмировал глава региона.