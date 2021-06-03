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Общество

Светофоры со светодиодной лентой на опоре установили в Нижнем Новгороде

11 июня 2021 17:50  [30] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Светофоры со светодиодной лентой на опоре установили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева.

Новые светофоры на консольных опорах появились на площади Минина и Пожарского.

"Светодиодная лента на опорах загорается синхронно со световым сигналом основного светофора. Нововведение позволяет сделать светофорный объект более заметным на дороге, издалека привлечь внимание водителей в любых погодных условиях и повысить безопасность дорожного движения", - пояснил Юрий Шалабаев.

Помимо основного светофора справа от проезжей части на опорах находится дублирующий светофор на консоли над проезжей частью.

По словам мэра, такие устройства хорошо зарекомендовали себя в ряде крупных российских городов. Они позволили снизить количество автомобильных
аварий на перекрестках, а также увеличили безопасность пешеходов на переходах.

До конца года подобные светофоры планируется разместить на 13 участках улично-дорожной сети Нижнего Новгорода (на пр. Гагарина - 7 объектов, ул. Родионова - 3, на Казанском  шоссе - 2 , ул. Безводная -1).

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Теги:
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