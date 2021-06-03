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Политика

Заседания Думы Нижнего Новгорода в июне пройдут дистанционно

15 июня 2021 10:24  [2] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Заседания Думы Нижнего Новгорода в июне пройдут дистанционно. Об этом сообщили в Гордуме.

По словам собеседника агентства, речь идет о всех заседаниях постоянных комиссий.

Они будут организованы в режиме видео-конференц-связи и транслироваться на сайте Гордумы и на канале в Youtube.

Отметим, что на июнь запланировано десять заседаний комиссий и заседание Думы Нижнего Новгорода 23 июня.

Причины перехода на ВКС в Гордуме агентству не сообщили.

Между тем, напомним, что министерство здравоохранения Нижегородской области заявило о подъеме заболеваемости коронавирусом в регионе.

Ранее сообщалось, что Нижегородский лингвистический университет переходит в режим онлайн из-за COVID-19.Сдача экзаменов и защита дипломных работ во время летней сессии будут организованы в дистанционном режиме.

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Теги:
Городская дума Коронавирус Технологии
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