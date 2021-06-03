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Заседания Думы Нижнего Новгорода в июне пройдут дистанционно. Об этом сообщили в Гордуме.
По словам собеседника агентства, речь идет о всех заседаниях постоянных комиссий.
Они будут организованы в режиме видео-конференц-связи и транслироваться на сайте Гордумы и на канале в Youtube.
Отметим, что на июнь запланировано десять заседаний комиссий и заседание Думы Нижнего Новгорода 23 июня.
Причины перехода на ВКС в Гордуме агентству не сообщили.
Между тем, напомним, что министерство здравоохранения Нижегородской области заявило о подъеме заболеваемости коронавирусом в регионе.
Ранее сообщалось, что Нижегородский лингвистический университет переходит в режим онлайн из-за COVID-19.Сдача экзаменов и защита дипломных работ во время летней сессии будут организованы в дистанционном режиме.
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