Заседания Думы Нижнего Новгорода в июне пройдут дистанционно Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Заседания Думы Нижнего Новгорода в июне пройдут дистанционно. Об этом сообщили в Гордуме.

По словам собеседника агентства, речь идет о всех заседаниях постоянных комиссий.

Они будут организованы в режиме видео-конференц-связи и транслироваться на сайте Гордумы и на канале в Youtube.

Отметим, что на июнь запланировано десять заседаний комиссий и заседание Думы Нижнего Новгорода 23 июня.

Причины перехода на ВКС в Гордуме агентству не сообщили.

Между тем, напомним, что министерство здравоохранения Нижегородской области заявило о подъеме заболеваемости коронавирусом в регионе.

Ранее сообщалось, что Нижегородский лингвистический университет переходит в режим онлайн из-за COVID-19.Сдача экзаменов и защита дипломных работ во время летней сессии будут организованы в дистанционном режиме.