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Еще 192 нижегородца заболели коронавирусом за сутки

15 июня 2021 12:15  [150] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 192 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 15 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В воскресенье было зарегистрировано 184 новых случая COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 15 июня составляет 1.09 (вчера - 1.06).

По данным на 15 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 120 622 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 471 (вчера - 2 300).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 114 274 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 115 человек, а 20 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 877.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 800 020 человек, в том числе за последние сутки протестированы 4 657 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Нижегородский минздрав выступил с предложением перевести сотрудников на удаленную работу при наличии такой возможности.

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Теги:
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