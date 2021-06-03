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Общество

Нижегородский минздрав предупредил об опасности штамма вируса “Дельта”

15 июня 2021 17:15  [777] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьёва

Более 52% всех заболевших нижегородцев - молодые трудоспособные граждане. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Он заявил, что в регионе существенно снизилась эпиднастороженость, что в ближайшее время может привести к дальнейшему массовому распространению коронавируса.

Глава регионального Минздрава предупредил, что широкое распространение получил индийский штамм Delta Covid. Благодаря ему инфекция стала заразнее и тяжелее протекать во всех возрастах, а также вызывает серьёзные осложнения.

Медики отмечают, что его симптомы напоминают простуду, и потому часто игнорируются молодыми людьми. В этом заключается коварство штамма, что влияет на более широкое распространение вируса. А вот его последствия для организма бывают пугающими.

Мелик-Гусейнов отметил, что вакцинация не защитит на 100% от болезни, но гарантированно снизит вероятность тяжёлого течения и смерти. Он также добавил, что риск осложнений от вакцинации в тысячи раз меньше рисков болезни.

Напомним, ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в Нижегородской области уже циркулируют три новых штамма коронавируса. Речь идет о британском, индийском и южно-африканском.

При этом заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявлял, что существующие в России вакцины от коронавируса также эффективны против штаммов и могут быть модифицированы в случае изменения состава мутаций.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области накануне сообщил о скоростном подъеме уровня заболеваемости на территории региона. Предполагается, что подъём будет более интенсивным, чем год назад. Но пика второй волны можем не достигнуть, сообщил Мелик-Гусейнов. Тем не менее, глава минздрава призвал нижегородцев перейти по возможности на удалённую работу.

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Теги:
Здоровье Коронавирус
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