Еще 19 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 191 новый случай заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 16 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 192 новых случая COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 16 июня составляет 1.09 (вчера также - 1.09).

По данным на 16 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 120 813 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 532 (вчера - 2 471).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 114 385 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 111 человек, а 19 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 896.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 803 942 человек, в том числе за последние сутки протестированы 4 596 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Нижегородский минздрав выступил с предложением перевести сотрудников на удаленную работу при наличии такой возможности.